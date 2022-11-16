مسؤول لـCNN: الناتو تعقّب الصاروخ الذي سقط في بولندا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي "ناتو" إن طائرة تابعة للحلف كانت تحلق فوق المجال الجوي البولندي يوم الثلاثاء وتمكنت من تعقب الصاروخ الذي سقط في بولندا.

وأضاف المسؤول في تصريح لـCNN أن المعلومات الرادارية التي تعقبت الصاروخ تم تزويدا لكل من الحلف وبولندا.

وتقوم طائرات الناتو بمراقبة منتظمة بالأجواء حول أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وكانت الطائرة التي حلقت فوق بولندا وتعقبت الصاروخ يوم الثلاثاء تراقب الأحداث في أوكرانيا.

ولم يذكر المسؤول بحلف شمال الأطلسي من أطلق الصاروخ الذي تم تعقبه قبل السقوط في بولندا أو معلومات من أين أطلق.