ما كُتب على قميصه ونوع ساعته وهاتفه.. فيديو للافروف يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بظهور غير رسمي، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وسلّط نشطاء الضوء على نوع الساعة التي يرتديها لافروف ونوع الهاتف المحمول أمامه على الطاولة بالإضافة إلى ما كتب على قميصه.

ونشرت مقطع الفيديو ماريا زاخاروفا على صفحتها بموقع "تيليغرام" حيث ردّ فيه لافروف على ما يتم تداوله من شائعات متعلقة بمرضه وأنه في المستشفى.

ويقول لافروف في رده وفقا لما ترجمته روسيا بالعربية التابعة للخارجية الروسية في تدوينة على صفحتها بتيليغرام: "أتمنى على الصحفيين الغربيين أن يكونوا أكثر صدقًا مما هم عليه، وأن يكتبوا الحقيقة غالبا وألا يقتصروا في تقاريرهم على وجهة نظر واحدة فقط يبثونها حول جميع القضايا التي تتعلق بمصالح روسيا، التي بطريقة أو بأخرى يتم تجاهلها".