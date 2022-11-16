دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مواجهة كلامية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

حسب مقطع فيديو التقطته الكاميرات، نشرته وسائل إعلام كندية، بدت ملامح الضيق على جين بينغ وترودو. وكان الرئيس الصيني يلقي باللوم على رئيس الوزراء الكندي بسبب تسريب ما ناقشاه في اجتماع غير رسمي على هامش قمة العشرين.

وفقا لتقارير صحفية، دار المحادثات غير العلنية بين ترودو وبينغ حول تقويض الديمقراطية الكندية عن طريق تمويل بكين شبكة سرية من المرشحين في الانتخابات الفيدرالية.

خلال الفيديو المتداول، نقل المترجم الفوري عن شي جين بينغ قوله: "كل ما قلناه تم تسريبه (للصحافة). هذا ليس لائقا، هذه ليست الطريقة التي نعمل بها. إذا كنت صادقًا، يجب أن نتواصل باحترام متبادل".

وقاطع ترودو المترجم، قائلا: "في كندا، نؤمن بالحوار الحر والمفتوح والصريح وهذا ما سنستمر في تحقيقه. سنواصل التطلع إلى العمل بشكل بناء معًا ولكن ستكون هناك أشياء لن نتفق بشأنها".

حينها قال جين بينغ إنه يجب "تهيئة الظروف أولاً"، وانتهى الحوار بين الاثنين بالمصافحة والمغادرة في اتجاهين مختلفين.