مركز الفلك: اكتشاف جسم فضائي صغير من المتوقع أن يصطدم بالأرض بعد قليل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مركز الفلك الدولي، السبت، اكتشاف جسم فضائي صغير من المتوقع أن يصطدم بالأرض في كندا عند الساعة 8:26 بتوقيت غرينيتش (الساعة 11:26 بتوقيت مكة).

جاء ذلك بتغريدة على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيها: "عاجل: اكتشاف جسم فضائي صغير الليلة الماضية يسمى "C8FF042"من المتوقع أن يصطدم بالأرض بعد قليل في الساعة 08:26:54 بتوقيت غرينتش، والمكان المتوقع للاصطدام هو مدينة ’برانتفورد‘ في مقاطعة ’أونتاريو‘ في كندا".

وأضاف المركز أنه "على الأرجح لن يحدث أضرارا ملموسة"، دون تقديم أي معلومات إضافية.

وتابع بتغريدة منفصلة: "عاجل: مرصد فلكي في ولاية يوتا الأمريكية يتمكن قبل قليل من رصد الجرم المتوقع اصطدامه بالأرض ويصفه بالسريع ولم يتمكن من إجراء القياسات الفلكية له لخفوته. من المتوقع أن يشاهد الناس دخوله واحتراقه في الغلاف الجوي ما بين مدينة ديترويت في ميتشيغان ومدينة بافالو في نيويورك".