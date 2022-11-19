لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- منعت بولندا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من حضور مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. من المقرر موعد الاجتماع في الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول بمدينة لودز في بولندا.

وردت وزارة الخارجية الروسية في بيان السبت، على رفض وارسو، قائلة إن قرار بولندا بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "غير مسبوق واستفزازي".

ودعت وزارة الخارجية في البيان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن يكون لها "نظام قائم على القواعد".

منعت بولندا أيضًا وفدًا روسيًا من المشاركة في جلسة الخريف للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر عقدها في وارسو في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا كان "تتويجًا لرئاسة بولندا في المنظمة".