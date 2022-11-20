كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الشرطة الأمريكية، أن 5 أشخاص قتلوا مساء السبت الماضي في ملهى ليلي للمثليين في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية، وأصيب 18 شخصًا آخر في إطلاق النار.

وقالت الملازم في شرطة كولورادو سبرينغز ، باميلا كاسترو: "حددنا مكانًا واحدًا نعتقد أن المشتبه به بداخله وفي هذا الوقت هو رهن الاحتجاز ويتلقى العلاج.." دون أن توضح إن كان المشتبه به ضمن عدد المصابين في إطلاق النار.

ورفضت الشرطة التحدث عن دافع محتمل يقف خلف إطلاق النار، في حين قال النقيب بإدارة الإطفاء في كولورادو سبرينغز، مايك سمالدينو، إن 11 سيارة إسعاف استجابت للحادث في المكان بعد تلقي عدة مكالمات على رقم الطوارئ 911.