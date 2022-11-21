دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وبخت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو غوتيرش، لوقوفه بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، في إدانتها الأخيرة لإطلاق بيونغ يانغ، تجربة صاروخية باليستية عابرة للقارات.

وقالت وزير خارجية كوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، الأحد: "في الآونة الأخيرة، خيل لي كثيرا، أن الأمين العام للأمم المتحدة، عضو في البيت الأبيض أو في وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضافت تشوي: "إنني أعرب عن أسفي الشديد حول حقيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة، قد اتخذ موقفا يبعث على الأسف للغاية، وغافلا عن أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومهمته المتمثلة في الحفاظ على الحياد والموضوعية والإنصاف في جميع الأمور".

وتابعت وزيرة الخارجية بالقول: "لقد حذرنا مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة، من عدم النظر في قضية شبه الجزيرة الكورية على أساس الحياد والموضوعية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أصدر الجمعة بيانا، يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في وقت سابق من ذلك اليوم، وحث غوتيريش، بيونغ يانغ، على عدم اتخاذ أي إجراءات استفزازية أخرى.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الجمعة الماضية، على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، في حدث رافقته خلاله ابنته التي قدمها للعالم للمرة الأولى.

