الشرطة الأمريكية: أقل من 10 قتلى للآن بإطلاق نار في متجر وولمارت

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال ليو كوسينسكي، ضابط الإعلام بشرطة تشيسابيك، إن الشرطة في تشيسابيك بولاية فيرجينيا الأمريكية، تستجيب لإطلاق النار على متجر وولمارت مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقال كوسينسكي في تصريح لـCNN إن الضباط دخلوا المتجر واكتشفوا عددًا من القتلى والجرحى. وأضاف أن الشرطة لم تتمكن بعد من التأكد من العدد المحدد للقتلى، لكنهم يعتقدون أن العدد "أقل من عشرة".

وتابع كوسينسكي إنه يعتقد أن مطلق النار كان من بين القتلى، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن أيًا من ضباط إنفاذ القانون أطلقوا أعيرة نارية أثناء استجابتهم للحادثة.

ولا يزال الضباط يتجولون في المتجر للبحث عن المزيد من الضحايا المحتملين، وفقا لما ذكره كوسينسكي.