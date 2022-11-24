دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر مجلس النواب الروسي "الدوما"، الخميس، تعديلات على قانون بشأن ما يسمى بـ"دعاية مجتمع الميم" بالقراءة الثالثة، من بينها توسيع المسؤولية لتشمل جميع الأعمار.

ويقترح القانون منع جميع الروس من الترويج أو "مدح" العلاقات الجنسية المثلية أو الإيحاء بطريقة علنية بأنها "طبيعية".

وتحظر النسخة الأصلية من القانون، الذي تم تبنيه عام 2013 "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية" بين القاصرين، في حين أن النسخة الجديدة من القانون ستطبق أيضا على البالغين.

وبحسب القانون، فإنه سيتم تغريم الأفراد الذين ينشرون أو يحاولون نشر ما يسميه المشروع "دعاية الميم"، بما يصل إلى 400 ألف روبل (6600 دولار)، كما يمكن تغريم الكيانات القانونية حتى 5 ملايين روبل (82100 دولار)، كما يمكن توقيف الأجانب لمدة تصل إلى 15 يوما أو ترحيلهم، وفقا لمشروع القانون.

ومن المقرر إحالة المشروع الآن إلى مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، قبل أن يوقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليصبح قانونا نافذ المفعول.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد وصفت في عام 2017 يسمي بـ"قانون الدعاية للمثليين"، بأنه "قانون تمييزي، يعزز الهموفوفوبيا، وينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".