فقدان أكثر من 10 أشخاص عقب انهيار أرضي في جزيرة إيشيا الإيطالية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يبحث رجال الإنقاذ عن 13 شخصًا على الأقل، السبت، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي في جزيرة إيشيا الإيطالية.

قالت إدارة الحماية المدنية الإيطالية لشبكة CNN، السبت، إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في بلدة كازاميكيولا الصغيرة، ويتم إرسال تعزيزات من نابولي، لكن الظروف الجوية تعقد عملية البحث.

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، على تويتر، إنها على اتصال بالسلطات المحلية، معربة عن تضامنها مع السكان وشكرت خدمات الإنقاذ.

وصف رئيس بلدية إسكيا، إنزو فيراندينو، الحادث بأنه "مأساة" وحث الناس على عدم مغادرة منازلهم، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

في فبراير/ شباط 2021، تسبب انهيار أرضي على الساحل الإيطالي بالقرب من جنوة في انهيار مقبرة، مما أدى إلى سقوط مئات التوابيت في البحر.