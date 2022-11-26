تسجيل مكالمة سرا للبابا فرانسيس مع كاردينال وعرضها خلال محاكمة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—سُجلت مكالمة لبابا الفاتيكان، فرانسيس، سرا مع أحد الكرادلة، وعرضت خلال محاكمة مالية جارية في الفاتيكان يوم الخميس.

واستمعت محكمة بالفاتيكان إلى التسجيل الصوتي بين البابا فرانسيس والكاردينال أنجيلو بيكيو، المدعى عليه في المحاكمة، حيث طلب الكاردينال من البابا تأكيد أنه سمح بدفع مبالغ للمساعدة في تحرير راهبة مخطوفة في إفريقيا.

ولم يُسمح للصحفيين بالاستماع إلى التسجيل، ولكن نسخة من نص المكالمة تابعة للشرطة المالية الإيطالية نشرت في وقت لاحق من قبل وكالة الأنباء الإيطالية. كما أكد ثلاثة من محامي الدفاع في المحاكمة مضمون المحادثة للصحفيين الفاتيكان الحاضرين.

التسجيل تم من قبل طرف ثالث في الغرفة مع الكاردينال بيكيو أثناء المحادثة الهاتفية، التي جرت في 24 يوليو 2021. حدثت المكالمة قبل ثلاثة أيام من بدء محاكمة الفاتيكان التي اتهم فيها بيكيو باختلاس وسوء معاملة وبعد 10 أيام فقط من خروج البابا فرانسيس من المستشفى لإجراء جراحة في الأمعاء.

وكانت المبالغ المدفوعة، وفقًا للكاردينال بيكيو ، الذي كان في ذلك الوقت الرجل الثاني في أمانة دولة الفاتيكان، 350 ألف يورو (363706 دولارًا أمريكيًا) للشركة البريطانية و 500 ألف يورو (519.580 دولارًا أمريكيًا) فدية للراهبة.