ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت فرق الإنقاذ في ولاية ماريلاند الأمريكية، الاثنين، أنه تم إنقاذ طيار وراكب كانا عالقين داخل طائرة صغيرة، لنحو 7 ساعات، بعدما اصطدمت الطائرة بخطوط الكهرباء، الأحد.

وقال سكوت غولدشتاين، رئيس خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة مونتغومري، إنه تم نقل الطيار والراكب إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة، شملت إصابات في العظام وصدمات نتيجة الحادث، وانخفاض درجة الحرارة.

وأعلن بيت بيرينغر، المتحدث الرسمي باسم دائرة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة مونتغومري، أن عملية الإنقاذ بدأت الساعة 5:30 مساء، بالتوقيت المحلي، عندما استجابت أطقم الإنقاذ لتقارير تفيد بأن طائرة صغيرة، سقطت فوق خطوط الكهرباء. وأضاف: "عندما وصلت الوحدات إلى موقع الحادث، وجدوا طائرة صغيرة معلقة على ارتفاع 100 قدم، اصطدمت ببرج الكهرباء".

وأعلنت شرطة ولاية ماريلاند، في بيان، أنها تعرفت على الطيار ويدعى باتريك ميركل، 65 عاما، من العاصمة واشنطن، وأن الراكب هو جان ويليامز، 66 عاما من لويزيانا.

وقال مسؤولون، إن إدارة الإطفاء كانت على اتصال مع الطيار والراكب أثناء عملية الإنقاذ، وتم إغلاق الطرق المجاورة. وذكرت شرطة الولاية أن موقع التحطم يقع على بعد 4 أميال شمال غرب مطار مقاطعة مونتغومري.

وأوضح غولدشتاين في مؤتمر صحفي، الأحد، أن رجال الإنقاذ اضطروا إلى الانتظار حتى يتم التعامل مع برج الكهرباء، قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الطيار والراكب، وأكد أن الطائرة كانت بحاجة إلى أن يتم تأمينها في هيكل البرج، وأن ضبابية الأحوال الجوية في المنطقة جعلت الأمور أكثر تعقيدا من خلال التأثير على الرؤية.

وأشار غولدشتاين إلى أن الشخص الأول تم نقله من الطائرة، الساعة 12:25 صباحا، وتم نقل الشخص الثاني بعد حوالي 10 دقائق.

ووفقا لشركة Pepco للمرافق، فإن ما يقرب من 120 ألف مشترك كانوا بدون كهرباء، مساء الأحد، بعد الحادث، لكن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 1000 مشترك صباح الاثنين. وقالت الشركة: "لقد أكدنا أن طائرة خاصة اصطدمت بخطوط شركة Pepco في مقاطعة مونتغومري"، وأضافت على "تويتر" أنها تقيم الضرر وتعمل عن كثب مع خدمات الطوارئ والحرائق في مقاطعة مونتغومري.

وتوفر Pepco الخدمة الكهربائية لحوالي 894 ألف مشترك في العاصمة واشنطن والمناطق المحيطة بها في ماريلاند، وتقع مقاطعة مونتغومري شمال واشنطن.

وقال مسؤولون بالمنطقة، مساء الأحد، إن المدارس في مقاطعة مونتغومري ستغلق، الاثنين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وأوضحت المقاطعة، أن أكثر من 40 مدرسة تابعة لمدراس مقاطعة مونتغومري العامة، و6 مكاتب مركزية كانت بدون كهرباء، مما أثر على الخدمات مثل الصيانة والحافلات وخدمة الطعام.

وقال غولدشتاين إن مستشفيين هما: مركز ميدستار مونتغمري الطبي ومستشفى هولي كروس، كانا يعملان بقدرة محدودة، مساء الأحد، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأضاف أن مسؤولين من إدارة الطيران الفيدرالية وقيادة شرطة ولاية ماريلاند، وصلوا إلى موقع الحادث. وقالت شرطة الولاية إن إدارة الطيران الفيدرالية فرضت قيودا على الطائرات أثناء جهود الإنقاذ.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية لشبكة CNN، إن الطائرة من طراز موني ذات محرك واحد وغادرت من مطار مقاطعة ويستتشستر في نيويورك، وأضافت أنها ستفتح تحقيقا في الحادث، مع المجلس الوطني لسلامة النقل.