وفاة رئيس الصين الأسبق جيانغ زيمين عن عمر يناهز 96 عامًا

بكين، الصين (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن الرئيس الصيني الأسبق، جيانغ زيمين توفي، الأربعاء، عن عمر يناهز الـ96 عامًا.

وذكرت الوكالة الصينية أن زيمين توفي بسبب سرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء، لافتة إلى أنه توفي في شنغهاي الساعة 12:13 مساءً بالتوقيت المحلي، الأربعاء.

ونجحت الصين بقيادة جيانغ في إعادة دمج نفسها بنجاح في المجتمع الدولي من خلال استعادة السيادة على هونغ كونغ، والفوز بمحاولة استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 في بكين، وربما الأهم من ذلك، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ويرى العديد من المراقبين أيضًا أن عهد جيانغ قد زرع بذور الفساد المستشري بالصين والذي لا يزال قائما حتى يومنا هذا.