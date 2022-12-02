خلال لقائه ماكرون في البيت الأبيض.. هذا ما قاله بايدن عن لقاء محتمل مع بوتين

(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الجمعة، إن عدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالمناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى أراضيها، سيعقد المحادثات المحتملة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف، خلال اتصال هاتفي مع الصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ترى أي احتمالات لإجراء مفاوضات مع واشنطن أن "الولايات المتحدة ما زالت لا تعترف بالمناطق الجديدة كجزء من الاتحاد الروسي، وهذا يعقد البحث عن أرضية مشتركة للمفاوضات".

وذكر أن موسكو كانت "منفتحة دائما على المفاوضات لضمان مصالحها، لكن مبادرة بوتين لمناقشة الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم يتم الرد عليها بالمثل".

كانت موسكو أعلنت، في سبتمبر/ أيلول، ضمها بشكل غير قانوني 4 مناطق أوكرانية وهي لوغانسك ودونيستك وخيرسون وزاباروجيا، وجاءت عمليات الضم غير الشرعية بعد استفتاءات صورية في هذه المناطق، ومنذ ذلك الحين، انسحبت القوات الروسية من مناطق واسعة في منطقة خيرسون.

يذكر أن الرئيس الأمريكي قال، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إنه "ليس لديه خطط فورية لإجراء اتصال هاتفي ببوتين"، لكنه أضاف أنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي إذا كان يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأوضح أن فلاديمير بوتين لم يفعل ذلك بعد.

وذكر بايدن أن الرئيس الروسي "أخطأ التقدير في جميع المجالات، ولذلك، فإن السؤال هو: كيف يخرج نفسه من هذه الظروف؟ أنا مستعد، إذا كان على استعداد للتحدث، لمعرفة ما هو على استعداد للقيام به، لكنني سأفعل ذلك فقط بالتشاور مع حلفائي في (الناتو)، ولن أفعل ذلك بشكل فردي".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد، الخميس، أن موسكو لا تتجنب أبدا إجراء الاتصالات، لكن لم تكن هناك "أفكار جوهرية" عندما يتعلق الأمر بعقد اجتماع محتمل بين بايدن وبوتين.