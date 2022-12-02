نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- حصل المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، على جواز سفر روسي، حسبما قال محاميه أناتولي كوتشرينا لوكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء، يوم الجمعة.

ونقلت "تاس" عن كوتشرينا قوله: "لقد حصل (سنودن) على جواز سفر وأدى اليمين"، وأضاف أن ليندسي ميلز زوجة إدوارد سنودن، تقدم حاليا المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية الروسية أيضا.

وتم إلغاء جواز سفر سنودن الأمريكي في عام 2013 بعد تسريبه معلومات سرية، ويواجه عقوبة السجن تصل إلى 30 عاما في الولايات المتحدة.

ويعيش سنودن في موسكو، بعد أن طلب اللجوء في عدة دول، من بينها روسيا.

وفي سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صدر مرسوم رئاسي روسي ينص على منح سنودن الجنسية الروسية.

وكان سنودن حصل على تصريح إقامة روسي مؤقت في عام 2014 لمدة 3 سنوات، ثم حصل في وقت لاحق، على تصريح إقامة مفتوح المدة، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس".

وكان سنودن سرب في يونيو/ حزيران 2013، لصحيفتي "واشنطن بوست" الأمريكية و"غارديان" البريطانية، عددا من المواد السرية حول برامج المراقبة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.