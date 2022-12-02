(CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن السفارة الأوكرانية في مدريد تلقت، يوم الجمعة، طردا "دمويا"، مماثلا للطرود التي تلقتها مؤخرا بعثات دبلوماسية أوكرانية أخرى.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الداخلية الإسبانية، في بيان، إنه عقب وصول الطرد المشبوه تم إخلاء السفارة فورا، لكن الشرطة أكدت أن الطرد لا يحتوي على متفجرات.

وقال بيان وزارة الداخلية إن "الطابع البريدي على الطرد ليس من إسبانيا، وإضافة إلى خصائصه، ما قد يعني أنه مرتبط بالطرود التي تم اعتراضها في السفارات والقنصليات الأوكرانية الأخرى في مختلف الدول الأوروبية".

وشددت أوكرانيا الإجراءات الأمنية في جميع سفاراتها وقنصلياتها في الخارج بعد إرسال طرود مفخخة إلى بعثاتها الدبلوماسية.

وقال نيكولينكو، على فيسبوك، إن السفارات الأوكرانية في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والنمسا، إلى جانب العديد من القنصليات الأوكرانية، تلقت هذا الأسبوع طرودا دموية تحتوي على عيون حيوانات.

وهذه ثاني عملية إخلاء للسفارة الأوكرانية في مدريد هذا الأسبوع، بعد يومين فقط من تفجير رسالة مفخخة عندما كان موظف بالسفارة يتعامل معها، وأكد مسؤولون إسبان أنه أصيب بجروح طفيفة، وأضافوا أن ذلك كان ضمن سلسلة من الطرود الملغومة التي تم تلقيها في الأيام الأخيرة في المجمع الرسمي لرئيس الوزراء الإسباني، وسفارة الولايات المتحدة في مدريد ومؤسسات مهمة أخرى.