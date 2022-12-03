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جو بايدن يعلق على خروج منتخب أمريكا من مونديال قطر

العالم
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وودّع المنتخب الأمريكي مونديال قطر بعد الخسارة أمام  المنتخب الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16، في مواجهة أقيمت على أرض استاد خليفة الدولي، مساء السبت.

وقال جو بايدن عبر حسابه في تويتر: "يا رفاق، لقد جعلتونا فخورين. نحن ننهض ونستمر. إليكم مستقبل مشرق 2026 هنا في الوطن"، إذ تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم عام 2026.

وسبق أن أعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه ومساندته لرفاق اللاعب كريستيان بوليسيتش في أكثر من مناسبة، خلال مشوارهم في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.

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