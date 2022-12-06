في تحدٍ غير مسبوق.. شاهد احتجاجات في الصين ضد الحزب الحاكم وزعيم البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة العاصمة الصينية بكين، في بيان، الثلاثاء، إلغاء شرط إظهار نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية لدخول بعض الأماكن العامة المختلفة والمباني التجارية والمجمعات السكنية، وذلك بعد احتجاجات غير مسبوقة ضد قيود كورونا في عدة مدة صينية بينها العاصمة بكين.

ومع ذلك ستظل المدينة تطلب إجراء اختبارات سلبية لكوفيد، قبل 48 ساعة من دخول وحدات المرضى في المؤسسات الطبية، والمطاعم لخدمات تناول الطعام، والمدارس، ومنازل كبار المسؤولين، والصالات الرياضية الداخلية، والساونا ومقاهي الإنترنت والحانات وصالات KTV وأماكن الترفيه الأخرى في الأماكن المغلقة.

وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر الشهر الماضي، بدأت بعض السلطات الصينية المحلية، تخفيف القيود المفروضة لمكافحة على كورونا، فيما يبدو أنه تحول نحو إعادة الفتح التدريجي، مع اقتراب البلاد من دخولها العام الرابع من الجائحة.

وألغت أكثر من 20 مدينة، بما في ذلك المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي وشنتشن وووهان وتشنغدو، شرط إجراء اختبارات كوفيد-19 السلبية على وسائل النقل العام، وغيرها من الأماكن العامة الأخرى.

ووفقا لما أعلنته لجنة الصحة الوطنية في الصين، فقد سجلت بكين 4666 إصابة محلية بها بفيروس كورونا، الاثنين، بينما سجلت الصين 27847 حالة على مستوى البلاد، الاثنين.