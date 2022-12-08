نشر الخميس ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)— أُطلقت السلطات الروسية، يوم الخميس، سراح نجمة السلة الأمريكية بريتني غرينر من السجن في إطار صفقة تبادل سجناء مع أمريكا تشمل تاجر السلاح الروسي المدان فيكتور بوت، وفقا لما قاله مصدر لشبكة CNN.

وقال مسؤول مطلع على الأمر إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى الموافقة النهائية على عملية التبادل لإطلاق سراح بريتني غرينر خلال الأسبوع الماضي، ولاحقا نشر بايدن تغريدة قال إن "اللاعبة بأمان".

يذكر أن بوت، الملقب بـ"تاجر الموت"، ضابط عسكري سوفيتي سابق يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لقتل أمريكيين، والحصول على صواريخ مضادة للطائرات وتصديرها، وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية.

وانتقدت موسكو الحكم الصادر ضده في 2012 ووصفته بأنه "لا أساس له ومنحاز" وأكدت بوت أنه بريء.

وفي المقابل، كانت غرينر التي لعبت لسنوات مع فريق كرة سلة نسائي روسي، محتجزة منذ فبراير/ شباط ، عندما ألقي القبض عليها بتهمة تهريب المخدرات في مطار بموسكو، وحُكم عليها بالسجن تسع سنوات في أوائل أغسطس/ آب وتم نقلها إلى السجن في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن خسرت استئنافها.