ما هي أكثر الأخبار التي بحث عنها الناس عبر غوغل خلال 2022

نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت غوغل قائمتها السنوية "البحث هذا العام 2022"، والتي تقدم لمحة عن عبارات البحث الأكثر شيوعا التي شهدت ارتفاعا في حركة المرور عن العام السابق، سواء على المستوى العالمي أو مقسما حسب البلد والفئات.

وتصدرت "أوكرانيا" الأخبار هذا العام وسط حرب روسيا التي بدأت في فبراير/ شباط، تلتها وفاة "الملكة إليزابيث الثانية" التي توفيت في سبتمبر/ أيلول.

ومن الأخبار التي كانت الأكثر بحثا عنها في موقع غوغل نتائج الانتخابات وأرقام تذاكر باوربول وجدري القردة.

وأيضا قرار محاكمة "جوني ديب" الخاصة بقضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وكان "ويل سميث" في المرتبة التاسعة في قائمة الأخبار الأكثر بحثا بعد أن صفع الممثل الكوميدي كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار قبل أن يفوز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينج ريتشارد“.

وفي المرتبة العاشرة كانت قضية رو ضد وايد في أمريكا التى كانت تدور حول دعوى قضائي رفعتها نورما ماكورفي، المعروفة في وثائق المحكمة باسم جين رو، ضد هنري ويد، المدعي العام لمقاطعة دالاس، الذي فرض قانون تكساس الذي يحظر الإجهاض، إلا لإنقاذ حياة المرأة في 1971.

وأكدت المحكمة العليا الأمريكية، في قرارها على شرعية حق المرأة في إجراء عملية إجهاض بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.

فيما يلي نظرة على عبارات البحث عبر محرك غوغل بفئة الأخبار التي كانت الأكثر شيوعا في 2022.