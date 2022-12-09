نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

برلين، ألمانيا (CNN)-- استدعت ألمانيا السفير الإيراني في برلين بعد تنفيذ أول عملية إعدام علنية مرتبطة بالمظاهرات التي اجتاحت إيران، وفقًا لمصدر دبلوماسي ألماني.

وأوضح المصدر في تصريح لـCNN أن السفير الإيراني تم استدعاءه، مساء الخميس، عقب تنفيذ عملية الإعدام بحق محسن شكاري.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد عقبت بتغريدات الخميس قائلة إن شكاري "حوكم وأعدم في محاكمة متسرعة غادرة لمخالفته النظام.. وحشية النظام الإيراني لا حدود لها.. لكن التهديد بالإعدام لن يخنق رغبة الناس في الحرية".

ويذكر أن شكاري أدين بتهمة "شن الحرب على الله" وبتهمة طعن أحد أفراد قوات "الباسيج" بسكين في مظاهرة في طهران في 23 سبتمبر/ أيلول، وحُكم عليه بالإعدام في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب "ميزان أونلاين".