نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- قالت الشرطة إن شخصًا لقي حتفه وفقد عدد آخر بعد "انفجار" وحريق شب في مبنى سكني في جزيرة "جيرسي" البريطانية، السبت.

وقال رئيس شرطة جيرسي، روبن سميث، في مؤتمر صحفي إن شخصين يعالجان في المستشفى بعد الحادث الذي وقع في عاصمة الجزيرة سانت هيلير، مضيفًا أن "حوالي عشرة" من السكان ما زالوا في عداد المفقودين.

تم إبلاغ الشرطة المحلية بالحادث قبل الساعة 4 صباحًا بالتوقيت المحلي. وقال سميث إن خدمات الطوارئ استجابت بعد ذلك لموقع الحادث وأخمدت الحريق.

وأكد سميث أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق "انهار تمامًا"، واصفًا الوضع بأنه "مدمر".

وقال إنه تم إخلاء عدد من الشقق، مضيفًا أنه تم نقل ما بين 20 و 30 شخصًا إلى دار بلدية قريبة بحثًا عن ملجأ.

وأضاف سميث أن عملية البحث والإنقاذ للمفقودين قد بدأت.