نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- حصلت مجموعتا حقوق الإنسان من روسيا وأوكرانيا - مجموعة ميموريال ومركز الحريات المدنية - رسميًا على جائزة نوبل للسلام لعام 2022، جنبًا إلى جنب مع المدافع البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي.

تم تكريم الفائزين الجدد "لجهودهم المتميزة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة" في بلدانهم. وقالت لجنة نوبل النرويجية: "لقد عززوا لسنوات عديدة الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين".

يأتي فوزهم بعد سبعة أشهر من شن روسيا حربًا واسعة النطاق على أوكرانيا، بمساعدة بيلاروسيا. كان هذا الصراع المستمر يلوح في الأفق بشدة على جائزة هذا العام، وكان قد تم التكهن بأن اللجنة ستسعى إلى تكريم النشطاء في الدول المتضررة.

وقالت اللجنة إن المجموعة الأوكرانية، مركز الحريات المدنية، "تشارك في جهود لتحديد وتوثيق جرائم الحرب الروسية ضد السكان المدنيين الأوكرانيين" منذ بدء الغزو في فبراير/ شباط.

وقالت رئيس مركز الحريات المدنية إن المجموعة "فخورة" بفوزها بالجائزة، ووصفتها بأنها "اعتراف بعمل العديد من نشطاء حقوق الإنسان في أوكرانيا وليس فقط في أوكرانيا".

وقالت أولكساندرا ماتفيتشوك، رئيسة المركز، على فيسبوك إنها "سعيدة" بتسلم المركز الجائزة "مع أصدقائنا وشركائنا".

كما دعت إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت ماتفيتشوك أيضًا إنه يجب "استبعاد" روسيا من مجلس الأمن الدولي بسبب ما وصفته "بالانتهاكات المنهجية لميثاق الأمم المتحدة".

في حين تأسست مجموعة ميموريال في عام 1987، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، أصبحت إحدى أبرز مراقبي حقوق الإنسان في روسيا. لقد عملت على فضح الانتهاكات والفظائع في الحقبة الستالينية.

تم إغلاق المجموعة من قبل المحاكم الروسية في العام الماضي، في ضربة كبيرة لمشهد الحقوق المدنية الأجوف في البلاد.

في غضون ذلك، وثق بيالياتسكي انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروسيا منذ الثمانينيات. أسس منظمة فياسنا، أو الربيع، في عام 1996 بعد استفتاء عزز السلطات الاستبدادية للرئيس وحليف روسيا المقرب، لوكاشينكو.

تم اعتقال الناشط في عام 2020 وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد نظام لوكاشينكو. لا يزال محتجزا بدون محاكمة. على الرغم من المصاعب الشخصية الهائلة، لم يتنازل بيالياتسكي عن شبر واحد في كفاحه من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في بيلاروسيا، حسبما قالت لجنة جائزة نوبل.

وهنأت السياسية المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا بيالياتسكي. وكتبت في تغريدة على تويتر: "الجائزة اعتراف مهم لجميع البيلاروسيين الذين يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية"، داعية إلى "إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون تأخير".

تسلمت زوجة بيالياتسكي جائزته نيابة عنه في حفل أقيم في أوسلو، السبت. سيشترك الفائزون الثلاثة في أموال الجائزة، وهي 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار أمريكي).

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ "الشجاعة البارزة للنساء والرجال الذين يقفون ضد الاستبداد".

وغرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن لجنة نوبل كرمت "المدافعين الثابتين عن حقوق الإنسان في أوروبا".

وأضاف ماكرون: "حرفيو السلام يعرفون أن بإمكانهم الاعتماد على دعم فرنسا".

كان من المتوقع على نطاق واسع أن يركز صانعو القرار في جائزة نوبل اهتمامهم على الغزو الروسي لأوكرانيا، بالنظر إلى توابعه في الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

قال دان سميث، مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، لشبكة CNN: "إن اللجنة تعطي رسالة حول أهمية الحريات السياسية والحريات المدنية والمجتمع المدني النشط باعتبارها جزءًا مما يجعل المجتمع سلميًا. أعتقد أن هذه رسالة مهمة للغاية".

وأضاف: "هذه الجائزة بها الكثير من الطبقات؛ إنها تغطي الكثير من الأرض وتعطي أكثر من رسالة. (إنها) جائزة عن المواطنة، وما هو أفضل نوع من المواطنة إذا أردنا أن نكون مواطنين في دول مسالمة في عالم يسوده السلام".