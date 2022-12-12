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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- زعمت دوقة ساسكس، ميغان مارك، أنها "أُطعمت للذئاب" قبل أن تغادر بريطانيا مع زوجها الأمير هاري، دوق ساسكس، في مقطع دعائي جديد للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "هاري وميغان" على نتفليكس.

وفي المقطع الدعائي للحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل، الذي سيصدر الخميس 15 ديسمبر/ كانون الأول، قالت ميغان: " لقد تم سحب قوة أمننا، كان الجميع في العالم يعرفون مكاننا"، وأضافت:" "لم يتم إلقائي للذئاب، بل تم إطعامي للذئاب".

وحول ما يبدو أنه مقطع فيديو تم تصويره على متن طائرة دوق ودوقة ساسكس في طريقهما إلى الولايات المتحدة، يبتسم هاري ويقول: "نحن في رحلة الحرية"، و"أتساءل ما الذي كان سيحدث لنا لو لم نخرج عندما فعلنا ذلك"، وذلك في بداية المقطع الدعائي.

وتابع هاري: "لقد كانوا سعداء بالكذب لحماية أخي"، في إشارة إلى الأمير ويليام، موضحا: "لم يكونوا أبدًا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتنا"، وقال في ختام المقطع الدعائي: "لقد شعرت دائمًا كما لو كانت هذه معركة تستحق القتال من أجلها".

وكان الزوجان اتهما في الجزء الأول الدعائي للحلقات، العائلة الملكية البريطانية، بتسريب معلومات للصحافة في محاولة لتدمير سمعتيهما.