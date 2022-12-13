(CNN)-- تقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال نظام الدفاع الصاروخي (باتريوت) إلى أوكرانيا، والذي يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومسؤول كبير بالإدارة.

لا تزال خطة البنتاغون بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها. وقال المسؤولون الثلاثة لشبكة CNN إن الموافقة متوقعة.

لماذا هذا مهم؟

دعت أوكرانيا الولايات المتحدة إلى إرسال نظام دفاع جوي متقدم بعيد المدى فعال للغاية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز لأنها تتعرض لوابل من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية التي دمرت البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. وسيكون نظام الأسلحة الدفاعية بعيد المدى الأكثر فعالية الذي يتم إرساله إلى البلاد ويقول المسؤولون إنه سيساعد في تأمين المجال الجوي لدول الناتو في أوروبا الشرقية.

ليس من الواضح عدد قاذفات الصواريخ التي سيتم إرسالها، لكن بطارية باتريوت النموذجية تتضمن مجموعة رادار تكتشف وتتبع الأهداف وأجهزة الكمبيوتر ومعدات توليد الطاقة ومحطة التحكم في الاشتباك وما يصل إلى ثماني قاذفات، كل منها يحمل أربعة صواريخ جاهزة لإطلاق الصواريخ.

وقال مسؤولون إنه بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع أن يتم شحن صواريخ باتريوت بسرعة في الأيام المقبلة وسيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في جرافينوير بألمانيا.

تطلب أوكرانيا النظام منذ شهور، لكن التحديات اللوجستية لتقديمه وتشغيله هائلة. على الرغم من تلك العقبات، فإن "حقيقة ما يجري على الأرض" دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار، بحسب ما قاله المسؤول الكبير في الإدارة لشبكة CNN، مشيرًا إلى استمرار وابل الصواريخ الروسي المكثف.