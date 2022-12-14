بوتين يتلقى لقاح الإنفلونزا مع انتشار الفيروس في روسيا

نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تلقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقاح الإنفلونزا، حسبما قال الأربعاء، ضمن جهود لتشجيع الروس على التطعيم في ظل زيادة حالات الإنفلونزا على مستوى البلاد.

وقال بوتين خلال اجتماع للحكومة: "أنا أرى، للأسف، أن السارس والإنفلونزا يتزايدان في بلادنا، بما يقرب من 30 إلى 35% أسبوعيًا".

وقالت رئيسة Rospotrebnadzor، الوكالة الحكومية الروسية المسؤولة عن الرفاهية وحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، خلال الاجتماع، إن إنفلونزا H1n1 منتشرة حاليًا في روسيا.

وأضافت بوفونا: "اليوم، بعد ست سنوات، عادت إلى الاتحاد الروسي، وهي منتشرة اليوم".

وحث فلاديمير بوتين الروس على التطعيم.

وقال بوتين: "تذكروا، أنا سألت منذ أيام قليلة حول إذا ما كنت بحاجة إلى أن أتطعم أم لاء؟ وأنتم قلتم نعم، إنني بحاجة للقيام بذلك. هنا، أنا أبلغ، أنا فعلتها بالأمس"، وأضاف أنه في الصباح ذهب لممارسة التمارين الرياضية المعتادة.