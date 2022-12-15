نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور للبيت الأبيض مضاء بألوان قوز قزح عقب توقيع الرئيس الأمريكي على قانون "احترام الزواج".

ونشر البيت الأبيض صورا من توقيع الرئيس الأمريكي بتعليق كتب فيه: "يكفل قانون احترام الزواج الحقوق والحماية للأزواج من نفس الجنس والأزواج من أعراق مختلفة.. وقع الرئيس بايدن على قانون احترام الزواج ليصبح قانونًا اليوم - لحماية حق الأمريكيين في الزواج من الشخص الذي يحبونه".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر، الثلاثاء، التشريع الذي يهدف لحماية الزواج من نفس الجنس والزواج بين الأعراق، في تصويت تاريخي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وجاء التصويت النهائي لصالح التشريع 61 صوتا مؤيدا، مقابل 36 رافضا، إذ حظي مشروع القانون بتأييد جميع أعضاء التجمع الديمقراطي، و12 عضوا جمهوريا، وهم نفس أعضاء الحزب الجمهوري الذين أيدوا مشروع القانون لإجراء تصويت إجرائي في وقت سابق من هذا الشهر.