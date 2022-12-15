دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الخميس، أن البرلمان الأوروبي سوف يقدم "حزمة إصلاحات واسعة النطاق"، بعد واحدة من أسوأ فضائح الفساد التي هزت البرلمان منذ عقود.

وكانت الشرطة البلجيكية أعلنت، الأحد الماضي، أنها ألقت القبض على 4 أشخاص، الجمعة الماضية، فيما يتعلق بتحقيق في قضية فساد، بشأن مدفوعات وهدايا مزعومة مقدمة من قطر، لنواب وموظفين في البرلمان الأوروبي. ومن بين الموقوفين عضوة البرلمان اليونانية، إيفا كايلي التي شغلت منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي، قبل تجريدها من منصبها على خلفية التحقيق. ونفت كل من قطر وكايلي ارتكاب أي مخالفات.

وقالت ميتسولا إن هذه "السابقة الجنائية، ضارة بالديمقراطية وأوروبا وكل ما ندافع عنه"، وتعهدت بأن العمل على إعادة بناء الثقة "يبدأ الآن".

وأضافت ميتسولا: "نحتاج إلى إرسال رسالة قوية إلى تلك الجهات الخارجية التي تحاول تقويضنا، اسمحوا لي مرة أخرى أن أضمن للجميع، أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، ولن نخبئ أسرارا".

وأشارت ميتسولا إلى أن حزمة الإصلاحات سيتم تنفيذها في العام الجديد وستشمل: تعزيز أنظمة حماية المبلغين عن المخالفات بالبرلمان الأوروبي، وحظر كل مجموعات الصداقات غير الرسمية، ومراجعة مدونة قواعد السلوك، ووضع نظرة كاملة وفاحصة لكيفية تعاملاتنا مع الدول الأخرى". وقالت ميتسولا إنها ستقود هذا العمل بنفسها، وإنها ستجري مشاورات واسعة النطاق سواء داخليا أو خارجيا.