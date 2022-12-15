نشر الخميس ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)— أظهرت تقارير محلية وسجلات قضائية أن سام برينتون المسؤول عن الوقود النووي والنفيات المشعة بوزارة الطاقة الأمريكية لم يعد يعمل لدى الوكالة الفيدرالية وذلك بعد حادثتين مزعومتين لسرقة أمتعة مسافرين في المطار.

وكان برينتون قد اتهم في ديسمبر/ كانون الأول بتهمة "السرقة الكبرى" في ولاية نيفادا بعد ادعاء بسرقة أمتعة من مطار هاري ريد الدولي، وفقًا لتقرير صادر عن KLAS.

واكتفى متحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية بالتعليق قائلا إن "سام برينتون لم يعد موظفًا في وزارة الطاقة"، لافتا إلى أنه وبموجب القانون، لا يمكن للوزارة التعليق أكثر على شؤون الموظفين.

ويشار إلى أن برينتون من المدافعين عن حقوق مجتمع الـ"LGBTQ+" وناشط صريح ضد العلاج التحويلي، وعمل أيضًا مع Trevor Project وهي منظمة غير ربحية تركز على منع حالات الانتحار بين مجتمع LGBTQ، لبدء حملة لحظر علاج التحويل في جميع أنحاء البلاد.

وتواصلت شبكة CNN مع برينتون للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.