ما هي أفضل الدول للمتقاعدين والمسنين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يهدد التضخم والارتفاع الشديد في أسعار الوقود والغذاء والمسكن الأشخاص الذين يخططون لحياتهم بعد التقاعد من العمل.

وطبق مؤشر ناتيكسيس Natixis العالمي للتقاعد عدة معايير على 44 دولة لتحديد الدول الأفضل تجهيزًا لدعم مواطنيها المسنين.

فسكان العالم يتقدمون في السن، ونتيجة لزيادة متوسط العمر المتوقع وتباطؤ معدلات الخصوبة فتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يزيد عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من السكان وستتجاوز 30٪ بحلول عام 2050 في اليونان وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والبرتغال.



وأخذ مؤشر ناتيكسيس العالمي للتقاعد لعام 2022 نظرة عميقة في القضايا التي تهدد التأمين التقاعدي العالمي في أعقاب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، كانخفاض معدلات الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، والذي بدأ يؤثر على أموال المتقاعدين.



وفحص التقرير السنوي 44 دولة بناء على العديد من المعايير المختلفة، كالوسائل المادية للعيش بشكل مريح والوصول إلى خدمات مالية عالية الجودة للمساعدة في الحفاظ على قيمة المدخرات وزيادة الدخل، والحصول على خدمات صحية جيدة، وتوافر بيئة نظيفة وآمنة، وباستخدام هذه المقاييس، يتم تحديد درجة من 0.01 إلى 1 لكل بلد، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى نسبة مئوية.

فأي الدول الأفضل تجهيزًا لدعم مواطنيها المسنين؟.

وتصدرت النرويج القائمة باعتبارها الدولة الأكثر أمناً للتقاعد بإجمالي نقاط قدرها 81٪، وجاءت في المركز الثاني دولة أوروبية أخرى، هي سويسرا، مع مجموع نقاط 80٪. وتراجعت أيسلندا مركزين لتحتل المركز الثالث بنتيجة 79٪، بينما احتفظت أيرلندا أيضا بنفس مركز العام الماضي كدولة رابعة.

وبقيت أستراليا ونيوزيلندا وهولندا والدنمارك في المراكز العشرة الأولى هذا العام بترتيب الخامس والسادس والثامن والتاسع على التوالي.

وكانت لوكسمبورغ في (المركز السابع) وجمهورية التشيك (المركز العاشر) من الوافدين الجدد في المراكز العشرة الأولى هذا العام، لتحل محل ألمانيا وكندا.



إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه أفضل الدول للتقاعد عالميا لعام 2022.