فرنسا.. مقتل 10 بينهم 5 أطفال بحريق مبنى بضواحي ليون

باريس، فرنسا (CNN)-- قالت السلطات المحلية في منطقة ليون الفرنسية، إن 10 أشخاص على الأقل بينهم 5 أطفال، لقوا مصرعهم بعد اندلاع حريق صباح الجمعة في مبنى سكني من 7 طوابق في بلدة فولكس أون فيلين، إحدى ضواحي مدينة ليون الفرنسية.

وأضافت السلطات أن 4 أشخاص في حالة حرجة، فيما أصيب 10 آخرون، من بينهم اثنان من رجال الإطفاء، بجروح طفيفة.

وبينت السلطات وفقا للبيان إنه تم إخماد الحريق لكن سبب الحريق غير معروف في هذه المرحلة، لافتة إلى أنه تم نشر نحو 170 من رجال الإطفاء و 65 آلة لمكافحة الحريق.

ويذكر أن خدمات الطوارئ تلقت تنبيها بشأن الحريق في الساعة 3:12 فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا للسلطة الإقليمية، ووصل أول المستجيبين إلى مكان الحادث في الساعة 3:25 صباحًا بالتوقيت المحلي.