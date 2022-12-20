طالبان تحظر التعليم الجامعي للفتيات.. وهيومان رايتس ووتش: "قرار مخجل"

نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

تعليم الفتيات في أفغانستان يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل حكم طالبان

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(CNN)-- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقع تويتر، الثلاثاء، إن تعليق حركة طالبان للتعليم الجامعي للطالبات "قرار مخجل ينتهك حق التعليم للنساء والفتيات في أفغانستان".

وقالت هيومن رايتس ووتش في تغريدة الثلاثاء بعد انتشار أنباء التعليق: "طالبان توضح كل يوم أنها لا تحترم الحقوق الأساسية للأفغان، وخاصة النساء".

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الأفغانية، ضياء الله الهاشمي، لشبكة CNN، أن حكومة طالبان في أفغانستان أوقفت التعليم الجامعي لجميع الطالبات في البلاد.

ونشرت وزارة التربية والتعليم خطابًا جاء فيه أن القرار اُتخذ في جلسة لمجلس الوزراء. وذكرت الرسالة أن الأمر سيصبح ساري المفعول على الفور.