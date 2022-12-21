نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أتوني بلينكن، عن مساعدة أمنية إضافية بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك النقل الأول لنظام الدفاع الصاروخي باتريوت.

"بناءً على تفويض السلطة من الرئيس، أفوض اليوم سحبنا الثامن والعشرين للأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس/ آب 2021. هذا السحب البالغ مليار دولار سيوفر لأوكرانيا قدرات دفاع جوي وقدرات دقيقة موسعة، وكذلك ذخائر إضافية ومعدات مهمة تستخدمها أوكرانيا بشكل فعال للدفاع عن نفسها في ساحة المعركة".

وأضاف بلينكن أن البنتاغون سيعلن اليوم أيضًا عن تقديم 850 مليون دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا. وجاء تصريحه في أعقاب بيان مماثل من البيت الأبيض، جاء جميعها في نفس يوم زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

قال كبير الدبلوماسيين إن هذا الدعم الجديد يأتي في الوقت الذي "حاول فيه الكرملين وفشل في محو أوكرانيا من الخريطة" ويسعى الآن إلى "تسليح الشتاء".

وصواريخ باتريوت هي نظام دفاع جوي متقدم بعيد المدى فعال للغاية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وقال بلينكن: "للمرة الأولى، تشمل مساعدة اليوم نظام باتريوت للدفاع الجوي، القادر على إسقاط صواريخ كروز، والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، والطائرات بنطاق أعلى بكثير من أنظمة الدفاع الجوي المقدمة سابقًا".

كرر بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل "دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، حتى تتمكن كييف من الاستمرار في الدفاع عن نفسها وتكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت".