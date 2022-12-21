دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ومع ذلك لا تزال بعض الدول تعدم الأشخاص الذين أدينوا وهم أطفال. وعمليات الإعدام هذه قليلة مقارنة بالعدد الإجمالي لعمليات الإعدام التي سجّلتها منظمة العفو الدولية سنويًا. تتجاوز أهمية هذه القضية العدد وتدعو إلى التشكيك في التزام الدول المنفذة باحترام القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان للأطفال.

منذ عام 1990، وثقت منظمة العفو الدولية 158 عملية إعدام لأشخاص كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة التي أدينوا بارتكابها في 10 دول: الصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران ونيجيريا وباكستان والسعودية وجنوب السودان والسودان وأمريكا واليمن.

غيّرت العديد من هذه الدول قوانينها لاستبعاد هذه الممارسة. أعدمت إيران أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين أعدمتهم الدول التسع الأخرى مجتمعة؛ حتى وقت كتابة تقرير منظمة العفو الدولية لعمليات الإعدام لأشخاص كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة التي أدينوا بارتكابها، أعدمت إيران 108 بالغين كانوا أطفالًا وقت ارتكاب الجريمة، منذ عام 1990 حتى 2021.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه عدد عمليات الإعدام لأشخاص كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة التي أدينوا بارتكابها.