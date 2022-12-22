نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

شاهد.. زيلينسكي وعقيلته في مقابلة حصرية مع CNN.. هذا ما قالاه عن الحرب الأوكرانية

بعد الاتهامات الأمريكية للسعودية.. زيلينسكي يؤكد أن العلاقات مع المملكة هي "الأكثر جدوى منذ 30 عامًا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن الرئيس الأوكراني ذهب إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، لـ"يستعطف" الإدارة الأمريكية مرجحا أنه يتعرض لضغوط أوروبية للمصالحة مع روسيا، حسبما قال الأربعاء.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الرئيس الاوكراني...يستعطف بايدن..اهو يبكي اويتباكى..لكن الصورة تشير الى انه يقول له أرجوووك".

وأردف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "الظاهر عليه ضغوط اوروبية للمصالحة وهو رافض"، على حد تعبيره.

وكان قد استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمر زيلينسكي في البيت الأبيض، وتعهد بايدن بأن الولايات المتحدة "ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، خاصة في مجال الدفاع الجوي".