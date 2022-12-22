نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

شاهد.. زيلينسكي وعقيلته في مقابلة حصرية مع CNN.. هذا ما قالاه عن الحرب الأوكرانية

بعد الاتهامات الأمريكية للسعودية.. زيلينسكي يؤكد أن العلاقات مع المملكة هي "الأكثر جدوى منذ 30 عامًا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنتونوف، الأربعاء، أن زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى واشنطن أظهرت أن الإدارة الأمريكية و زيلينسكي ليسا "مستعدين للسلام".

وقال أنتونوف: "الزيارة الهوليوودية إلى واشنطن والتي قام بها رأس النظام الأوكراني، أكدت أن تصريحات الإدارة الأمريكية التصالحية حول عدم وجود رغبة بحدوث مواجهة مع روسيا ليست إلا كلمات جوفاء".

وتابع السفير الروسي في بيان نشرته السفارة: "ما أُعلن سابقا عبر التصفيق والابتسامات الساخرة، هو الحاجة لمواصلة الحرب بالوكالة على بلدنا، حتى تحقيق النصر الكامل علينا".

وأشار أنتونوف إلى أن أمريكا تقدم صواريخ من أنظمة الباتريوت لأوكرانيا رغم تحذيرات روسيا وقال إن كييف ليس لديها خبراء لتستخدم هذه المنظومات.

وأردف السفير قائلا: "أعتقد أن الجميع يفهم بشكل مثالي مصير الأشخاص الذين سيديرون هذه المنظومات على الأراضي الأوكرانية".

وختم أنتونوف بالقول: "الممارسات الاستفزازية من جانب أمريكا تقود إلى التصعيد، ولا يمكن تخيل عواقب ذلك"، حسب قوله.

يذكر أن زيلينسكي بدأ زيارة إلى واشنطن هي الزيارة الخارجية الأولى له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده.