نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، تسبب عمال السكك الحديدية في توقف شبكة النقل. بينما يستعد طاقم حرس الحدود للخروج، فإن عمال البريد وسائقي الحافلات وموظفي الخدمة المدنية إما في خضم الإضراب أو يهددون بالإضراب.

هذا الأسبوع، نظم العاملون في قطاع التمريض أكبر إضراب لهم منذ عقود. ويوم الأربعاء، دخل المسعفون في إضراب في أجزاء كثيرة من إنجلترا، في نزاع مرير بشكل خاص سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في نظام الصحة العامة المدمر بالفعل.

يأتي إضراب عمال الإسعاف يوم الخميس، الذين يطالبون بزيادة في الأجور تماشيا مع التضخم، بعد انسحاب الآلاف من الممرضات في 15 و20 من ديسمبر.

لم تتأثر الخدمات الصحية والطوارئ فقط؛ بل تأثرت جميع أشكال السفر تقريبًا من بعض النواحي بالإضراب أو من المتوقع أن يحدث في الأسابيع المقبلة، إلى جانب التعليم ونظام العدالة الجنائية والخدمة البريدية ومجموعة من المجالات الأخرى.

-دعت نقابة "RMT"، التي تمثل في الغالب الحراس وفاحصي التذاكر وموظفي الصيانة، إلى سلسلة من الإضرابات، بما في ذلك خلال فترة عيد الميلاد. كما خططت "ASLEF"، التي تمثل سائقي القطارات، للعمل في يناير. عمال السكك الحديدية يريدون رواتب أفضل وأمن وظيفي متزايد.

- يقوم عمال البريد في"Royal Mail"، التي أصبحت الآن شركة خاصة، باتخاذ إجراءات في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، مما يؤثر على عمليات التسليم خلال فترة الأعياد المزدحمة.

- يضرب عمال قوات الحدود في نقابة الخدمات العامة والتجارية(PCS) لمدة ثمانية أيام خلال فترة العطلة. ستؤثر الإضربات على مطار هيثرو بلندن، بالإضافة إلى محاور في لندن غاتويك ومانشستر وبرمنغهام وكارديف وغلاسكو. كما خرج مناولو الأمتعة في بعض التواريخ.

- خطط سائقو الحافلات في لندن لسلسلة من الإضرابات طوال شهر ديسمبر.

- تقوم العديد من نقابات المعلمين بالتشاور مع أعضائها حول الإضراب، بعد رفض عروض الدفع. هناك بالفعل إضراب وطني للمعلمين مقرر في اسكتلندا الشهر المقبل.

- دخل المحامون الجنائيون في إضراب في وقت سابق من الشتاء، قبل التصويت لقبول عرض دفع وإنهاء الدعوى.