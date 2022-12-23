الصين تدعو أمريكا إلى وقف "سياسة الاحتواء" و"البلطجة أحادية الجانب"

نشر الجمعة ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعت الصين الولايات المتحدة مرة أخرى إلى إنهاء أي سياسات تهدف إلى احتواء تنميتها، خلال مكالمة هاتفية بين كبير الدبلوماسيين في البلاد وانغ يي ونظيره الوزير أنتوني بلينكن.

واعترف وانغ بأن لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي في مدينة بالي كان تطورا إيجابيا في العلاقة المتوترة بين القوتين العظمتين، محذرا أمريكا في الوقت نفسه من "الانخراط في سياسة الاحتواء" و"مواصلة روتينها القديم بالبلطجة أحادية الجانب".

وقال وزير الخارجية الصيني وفقا لبيان صحفي حول الاتصال نشرته وزارة الخارجية الصينية الجمعة: "ستواصل الصين الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية بحزم، يجب أن ينتبه الجانب الأمريكي لمخاوف الصين المشروعة وأن يتوقف عن كبح جماح الصين وقمع تنميتها".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد باريس، أن بلينكن تحدث إلى وانغ حول "أهمية الشفافية بالنسبة للمجتمع الدولي" بشأن وضع "كوفيد-19" في الصين.

بالمقابل، لم يذكر البيان الصيني أي شيء عن طرح هذا الموضوع.