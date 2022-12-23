نشر الجمعة ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقي 3 أشخاص مصرعهم، وجُرح 4 من المارة, بعد أن فتح مسلح النار وسط العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، بحسب تصريحات ألكسندرا كوردبرد، عمدة الدائرة العاشرة في المدينة.

وأعلنت كوردبرد القبض على المهاجم المشتبه به في إطلاق النار، موضحة أن الحادث وقع داخل مركز الجالية الكردية المحلية.

من جانبها؛ قالت المدعية العامة في باريس لور بيكو: "دافع المسلح ما زال غامضًا، التحقيق قد بدأ".

وأضافت بيكو للصحفيين في مكان الحادث، أن "المهاجم المشتبه به كان معروفًا لدى الشرطة من قبل"."

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد نشر تغريدة على تويتر، جاء فيها أنه لم يتم تصنيف إطلاق النار على أنه عمل إرهابي بعد، ومع ذلك نحقق في الحادثة من كامل الجوانب".