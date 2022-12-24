نشر السبت ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- تبرع ملك بريطانيا تشارلز الثالث بأموال لمؤسسة "بنك الوقود" الخيرية التي تقدم مساعدات طارئة للأشخاص الذين يكافحون لدفع فواتير الكهرباء والغاز للتدفئة في المملكة المتحدة.

وقال ماثيو كول رئيس مؤسسة "بنك الوقود"، في بيان، أصدرته الجمعية الخيرية، يوم الجمعة: "نحن ممتنون للغاية للتبرع الكريم والسخي".

ووفقا للبيان، قدم الملك تبرعا إضافيا عبر صندوق أمير ويلز الخيري (PWCF) .

وأوضح البيان أنه "سيتم استخدام الأموال للمساعدة الأشخاص الضعفاء على الحصول على التدفئة هذا الشتاء، مما يوفر بعض الراحة الجسدية والعقلية من التحديات التي تفرضها أزمة الطاقة وتكلفة المعيشة".

وسارعت بريطانيا ودول في أوروبا لاستبدال صادرات موسكو من الطاقة منذ غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط.

ودفعت أزمة الطاقة الأسعار إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود في جميع أنحاء أوروبا، ودفع الحكومات إلى إنفاق المليارات لدعم فواتير الطاقة المنزلية.