دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يستمر الطقس الشتوي القاسي في محاصرة ملايين الأمريكيين، وتم إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية، في حين بات أكثر 1.7 مليون شخص بلا كهرباء.

وتأثر السكان من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي بالطقس السيئ وانخفاض درجة الحرارة، مع استمرار عاصفة شتوية كبيرة في جلب البرد القارس، والعواصف الثلجية والفيضانات إلى أجزاء متعددة من البلاد. بينما لا يزال أكثر من 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة بدون كهرباء نتيجة الانقطاعات.

وواصل الطقس الشتوي القاسي، إعاقة خطط السفر للعطلات، حيث تم إلغاء أكثر من 1800 رحلة طيران على مستوى البلاد، صباح اليوم السبت، وفقًا لموقع تتبع الرحلات FlightAware. كما تم تأجيل أكثر من 3300 رحلة حتى الآن.

وتأثرت شركات ديترويت مترو واين (DTW) وشيكاغو أوهير الدولي (ORD) ومينيابوليس سانت بول الدولي (MSP)، ودنفر الدولي (DEN) بشكل أكبر بالتأخير والإلغاء من وإلى مطاراتها.

كما أسفرت موجة الطقس السيئ غير المسبوق، عن وفاة 15 شخصا على الأقل حتى الآن في عدة ولايات أمريكية.

ففي ولاية أيوا، توفي أربعة أشخاص وفقًا لما أعلن حاكم الولاية مايك ديواين "نتيجة لحوادث سيارات مرتبطة بالطقس"، وفي ولاية كنتاكي، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم. وأعلن الحاكم آندي بشير، وفاة شخصين صباح الجمعة، وتم تأكيد وفاة أخرى في مقاطعة مونتغومري بسبب حادث سيارة.

أما في كانساس، فقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حوادث مرور مرتبطة بالطقس السيئ، حسبما أفادت دائرة الطرق السريعة في كانساس لشبكة CNN، يوم الجمعة. وفي ميزوري، قال مسعفون، إن شخصا لقي حتفه بعد أن انزلقت حافلته من الطريق الجليدي إلى جدول مياه متجمد.

وفي نيويورك، توفي شخصان مساء الجمعة في مقاطعة إيري، في حادثين منفصلين، حيث لم يتمكن أفراد الطوارئ الطبية من الوصول إلى منزلهما في الوقت المناسب، بحسب ما قال المدير التنفيذي لمقاطعة إيري مارك بولونكارز صباح السبت.

كما قتل شخص في ولاية ويسكونسن، بسبب الطقس الشتوي. وأكدت وزارة الصحة بولاية تينيسي يوم الجمعة حالة وفاة مرتبطة بالعاصفة.