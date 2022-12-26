شي جين بينغ يدعو إلى حماية أرواح الصينيين في ظل تفشي كورونا

نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى استراتيجية صحية أكثر استهدافًا لحماية صحة وحياة الصينيين في ظل تفاقم وضع فيروس كورونا في الصين، وفقا لما نقلته قناة CCTV الصينية الرسمية، الاثنين.

وأفادت قناة CCTV بأن شي جين بينغ أكد أن الصين تواجه حاليًا حالة تفشي جديدة لفيروس كورونا تتطلب "مسؤوليات جديدة". وأضاف الرئيس الصيني: "نحن بحاجة إلى إدارة حركتنا الصحية الوطنية بطريقة أكثر استهدافًا".

وتعد هذه التصريحات واحدة من أولى التصريحات العلنية التي أدلى بها شي جين بينغ حول حالة تفشي الفيروس في الصين منذ أن خففت الحكومة من القيود الصارمة التي تهدف إلى تحقيق صفر كوفيد.

وتكافح الصين الآن موجة كورونا غير المسبوقة مع نقص الأدوية في جميع أنحاء البلاد منذ أن تم تخفيف القيود بشكل كبير في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري.

من جانبه، دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ جميع أجهزة الحكومة إلى تكثيف جهودها لتأمين الموارد الطبية لحماية صحة وحياة الجمهور.

وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلنت، في بيان، الأحد، أنها ستتوقف عن نشر أرقام حالات الإصابة بفيروس كورونا يوميًا.