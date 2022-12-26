روسيا: مستعدون لاستئناف تصدير الغاز إلى أوروبا ونعتبرها سوقا مهما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) يوم الأحد بأن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا"، والذي كان قد توقف في السابق لأسباب سياسية.

وقال نوفاك: "تظل السوق الأوروبية ذات أهمية، حيث يستمر نقص الغاز، ولدينا فرصة لاستئناف الإمدادات، على سبيل المثال، لا يزال خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي تم إيقافه لأسباب سياسية، غير مستخدم"، حسب قوله.

وأكد المسوؤل الروسي أن هناك ازدياد في الطلب على الغاز من جانب أوروبا، وفق ما نقلته تاس.

وأضاف نوفاك: "اليوم، يمكن أن نقول بثقة إن هناك حاجة لغازنا، لذلك، نواصل اعتبار أوروبا سوقا واعدا لمنتجاتنا، فمن الواضح أن حملة كبيرة أُطلقت ضدنا وانتهت بأعمال تخريب على خط نورد ستريم".

في مايو/أيار بعد 44 ساعة فقط من خفض أوكرانيا لتدفق الغاز الطبيعي عبر أراضيها إلى أوروبا، وإلقاء اللوم على تدخل القوات الروسية، أوقفت غازبروم الإمدادات عبر خط أنابيب يامال-أوروبا الذي يمر عبر بولندا، وتوقفت عن إرسال الغاز إلى موزع في ألمانيا، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية RIA Novosti، اضطرت شركة غازبروم إلى تعليق الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على شركتها الأم EuRoPol GAZ.

في ديسمبر/ كانون الأول، توقفت إمدادات الغاز من الغرب إلى الشرق من ألمانيا إلى بولندا مؤقتًا، "وانخفضت إلى الصفر"، وفقًا لتقرير تاس.