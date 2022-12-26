أوكرانيا تطالب بتجريد روسيا من عضوية مجلس الأمن والأمم المتحدة بالكامل

نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، الاثنين، باستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، ومن عضوية الأمم المتحدة بالكامل، معتبرة أن وجود روسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة "غير شرعي".

وقالت الخارجية الأوكرانية، في بيان، إن أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "تجريد روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستبعادها من الأمم المتحدة بالكامل".

واتهمت الخارجية الأوكرانية روسيا بارتكاب "انتهاكات جسيمة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وجرائم على أراضي أوكرانيا، خاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية"، بحسب البيان.

وقالت الخارجية الأوكرانية إنه يمكن إعادة قبول عضوية روسيا في الأمم المتحدة بمجرد "استيفاء شروط العضوية في المنظمة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا سابقا إلى طرد روسيا من الأمم المتحدة.