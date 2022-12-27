لافروف: أمريكا أكبر المستفيدين من حرب أوكرانيا.. وهذا هدفها

نشر الثلاثاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يسعيان لهزيمة روسيا عسكريا في ساحة المعركة.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية: " تؤكد تصرفات الغرب مجتمعا ودميتهم (الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي) الطبيعة الدولية للأزمة الأوكرانية، لا يخفى على أحد أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو هو الانتصار على روسيا في ساحة المعركة كآلية لإضعاف بلدنا أو تدميره حتى"، حسب قوله.

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا: "خصومنا سيقومون بكل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف"، على حد تعبيره.

ورأى لافروف أن واشنطن أكبر المستفيدين من الحرب في أوكرانيا قائلا: "تعمل واشنطن أيضًا على حل هدف جيوسياسي رئيسي يتمثل في كسر الروابط التقليدية بين روسيا وأوروبا وجعل حلفائها الأوروبيين أكثر اعتمادًا عليها"، حسب قوله.