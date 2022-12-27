كم بلغت نسبة التغير في مبيعات الأسلحة لأكبر الدول المصنعة في عام 2021؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، "سيبري"، بأن إجمالي مبيعات الأسلحة لأكبر منتجي الأسلحة في العالم قد بلغ 592 مليار دولار في عام 2021، الذي يمثل زيادة بنسبة 1.9% في المبيعات مقارنة بعام 2020.

ووفقًا للبيانات التي أصدرها المعهد، استمر إجمالي مبيعات الأسلحة لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم في النمو في عام 2021، على الرغم من أن صناعة الأسلحة ككل قد واجهت مشاكل في سلسلة التوريد على مدار العام، ففي عام 2021 أدت عواقب الصحة العامة مع استمرارية التدابير التي تم تنفيذها في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار جائحة كورونا في التأثير على الاقتصاد العالمي.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على نسبة التغير في مبيعات الأسلحة لعام 2021 مقارنة بـ2020.