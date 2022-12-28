سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN)— في عام 2020، أجرت كوريا الشمالية أربع تجارب صاروخية. في عام 2021، تضاعف هذا الرقم، وفي عام 2022 أطلقت الدولة المعزولة صواريخ أكثر من أي عام آخر، حيث أطلقت في وقت ما 23 صاروخًا في يوم واحد.

أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 90 صاروخ كروز وصواريخ باليستية حتى الآن هذا العام، حيث عرضت مجموعة من الأسلحة فيما يحذر الخبراء من تجربة نووية محتملة في الأفق.

ورغم أن الاختبارات نفسها ليست جديدة، إلا أن تكرارها الهائل يمثل تصعيدًا كبيرًا وضع منطقة المحيط الهادئ على حافة الهاوية.

قال أنكيت باندا، خبير السياسة النووية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "الشيء المهم في عام 2022 هو أن كلمة ’اختبار‘ لم تعد مناسبة للحديث عن معظم عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية - فهي بالكاد تختبر الصواريخ هذه الأيام.. كل شيء رأيناه هذا العام يشير إلى أن كيم جونغ أون جاد للغاية بشأن استخدام القدرات النووية في وقت مبكر من الصراع إذا لزم الأمر."

وتهدد الاختبارات التي تشد الانتباه أيضًا بإطلاق سباق تسلح في آسيا، مع قيام الدول المجاورة ببناء جيوشها، ووعدت الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان من خلال "مجموعة كاملة من القدرات، بما في ذلك النووية".

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على حجم عمليات إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية وتقديرات نطاقاتها.