شملت 3 دول عربية.. قائمة بعدد الوفيات خلال الهجرة حسب دول المنشأ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—"مشروع "المهاجرين المفقودين" الصادر من قبل المنظمة الدولية للهجرة يهدف إلى تسجيل الأفراد الذين لقوا حتفهم في عمليات الهجرة نحو وجهة دولية منذ 2014، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

منذ بداية المشروع في عام 2014، زاد عدد الوفيات عن 50,000 شخص لقوا حتفهم خلال حركات الهجرة. أكثر من نصف هذه الوفيات (29,126) أخذت مجراها على الطرق المؤدية إلى أوروبا وداخلها، بما في ذلك 25,104 حالة في البحر الأبيض المتوسط.

من بين 51,194 فردًا مسجلًا في قاعدة بيانات مشروع المهاجرين المفقودين منذ 2014، أكثر من 30 ألف شخص يحمل جنسية غير معروفة أو غير محددة أو مفترضة، مما يشير إلى أن أكثر من %60 من الأشخاص الذين توفوا على طرق الهجرة لم يتم التعرف عليهم. من أولئك الذين تم تحديد بلدهم الأصلي، كان أكثر من 9,000 فرد من الدول الأفريقية، و6,500 آخرين من الدول الآسيوية وأكثر من 3,000 من الأمريكيتين.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على أهم 10 دول منشأ معروفة للأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء الهجرة منذ عام 2014.