باكستان.. محكمة تفرج عن مغتصب مدان بعد اتفاق على أن يتزوج ضحيته

إسلام أباد، باكستان (CNN)—أفرجت محكمة في باكستان، عن مغتصب مدان بعد أن "اتفق" على أنه سيتزوج ضحيته، وفقا لمحاميه، مما أثار غضب نشطاء حقوقيين قالوا إن الحكم يهدد بتطبيع العنف الجنسي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأدين دولت خان البالغ من العمر 23 عامًا، في مايو/ أيار باغتصاب امرأة صماء تبلغ من العمر 36 عامًا، في عام 2020 في منطقة سوات الشمالية الشرقية بإقليم خيبر بختونخوا، وفقًا لمحاميه أمجد علي خان.

قال علي خان الذي ليس له علاقة قرابة مع موكله، إن الأخير حُكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 100 ألف روبية (حوالي 440 دولارًا)، مضيفا أن المرأة أنجبت فيما بعد طفلا نتيجة الاغتصاب.

وبرأت محكمة بيشاور العليا، دولت خان، بعد أن تزوج من المرأة بشكل قانوني في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول إثر تسوية خارج المحكمة قدمها مجلس محلي من الرجال المسنين الذين يتخذون قرارات بناء على الشريعة الإسلامية.