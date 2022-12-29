دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أحمد بشار شن، سفير تركيا في ألمانيا، إنه من الضروري معرفة المسؤول عن حرق جثمان المواطن التركي، عبدالقادر صارغن، "بالخطأ" بعد وفاته في ألمانيا.

جاء ذلك خلال كلمة للسفير التركي وفقا لما نقلته وكالة انباء الأناضول التركية حيث قال: "من الضروري معرفة المسؤول عن هذا اللبس، ونطالب بالملاحقة الجنائية"، مشددا على أن "الحادث المؤسف كان وقعه مؤلما على الجميع"، ولفت إلى "وقوع لبس بين جثمانه وجثمان ألماني بعد وفاتهما في المستشفى ذاته".

وأكد السفير التركي على أن بلاده "طلبت من السلطات الألمانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

وتُوفي صارغن في 14 ديسمبر/ كانون الأول الحالي في مستشفى MHH بهانوفر، حيث وقع لبس بين جثمانه وجثمان ألماني توفي في عمر الـ 81 في الخامس من الشهر نفسه بالمستشفى، وفقا لما نقلته الأناضول.